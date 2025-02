Bergamonews.it - Gasperini: “In porta gioca Rui Patricio”, De Ketelaere: “Bello tornare a casa”

Una partita speciale. Per l’Atalanta in generale, perchère una gara di eliminazione diretta in Champions League non capita tutti i giorni, ma anche per Charles De, grande ex della sfida che la Dea disputerà mercoledì 12 febbraio alle 18:45 sul campo del Club Brugge, la società in cui il belga ha trascorso 14 anni della sua vita, dai 7 ai 21, prima di trasferirsi al Milan e poi, appunto, all’Atalanta. Il resto è storia.Non poteva essere che lui a presentare la partita di fianco a Gian Pieronella conferenza stampa che anticipa il match, che l’Atalanta affronterà in discreta emergenza, non avendo a disposizione Kolasinac, Lookman, Maldini e Ruggeri, oltre ai lungodegenti Scamacca, Scalvini e Kossounou.Carnesecchi è l’unico rientrato tra gli assenti, ma non è al meglio e per questo ingiocherà ancora Rui: “Il discorso degli infortuni purtroppo incide, ma in tutte le squadre ci sono questi periodi particolari, con tante partite ravvicinate.