Gasperini Bruges ha intensità dovremo essere bravi

(BELGIO) (ITALPRESS) – “Ilè un avversario che abbiamo già avuto modo di vedere visto che hanno giocato contro Juventus e Milan, sarà una partita di Champions, si giocherà sui 180 minuti. Non assomiglia ad avversari che abbiamo affrontato recentemente, ogni squadra ha le sue tipicità, è una squadra che anche nell'ultima partita col Manchester ha tenuto molto bene il campo, è giovane e ha grande”. Gian Pieronon si fida della formazione belga, che domani ospiterà l'Atalanta nell'andata dei play-off di Champions. “Loro, come tutte le squadre che giocano la Champions, sono abituati a vincere nei rispettivi campionati – ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport -. Queste squadre attaccano con tanti uomini, sul piano atletico riescono a giocare con tanta, quando pensi di avere un pò la supremazia loro non rinunciano mai, giocano sempre, non ci sono mai cali.