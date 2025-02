Ilfattoquotidiano.it - Gas oltre i 59 euro al megawattora, il valore più alto da due anni. Pesa il forte calo delle riserve

Prosegue senza tregua la corsa dei prezzi del gas che, sul mercatopeo di Amsterdam, superano anche la soglia dei 59al megawatt/ora, ilpiùda due. A spingere le quotazioni sono, di nuovo, i dati sulla diminuzionepee, scese in media al di sotto del 50%capacità mentre, di questi tempi, un anno fa, erano al 67%. In Germania è in corso un vertice per fare un punto sull’emergenza, conscese al 48%.In Olanda sono al 33%, in Belgio al 35%.In Italia i depositi sono pieni al 58%, un dato superiore alla media ma più basso dell’anno scorso. Il nostro è un paese che fa molto affidamento sul gas, non solo per il riscaldamento. Quasi la metà dell’elettricità prodotta in Italia proviene da centrali alimentate a gas. Ciò non pone problemi di approvvigionamento ma significa che nei prossimi mesi la domanda di gas per ripristinare le scorte in vista del prossimo inverno, sarà piùdi quanto previsto.