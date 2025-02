Anteprima24.it - Galleria Passo del Lupo, incontro a Bari con Anas: al vaglio le proposte del territorio

Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto ieri auntra i consiglieri regionali della Puglia Antonio Tutolo, Rosa Barone e Joseph Splendido, il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli, e Vincenzo Marzi, capo dipartimentoper la Puglia, per discutere le problematiche relative alladel. Il traforo della Statale 17, che collega Puglia e Molise, è soggetto ormai da sei anni a continue chiusure per lavori di messa in sicurezza, con gravi ripercussioni e disagi per automobilisti, autotrasportatori, imprese, mezzi di soccorso e pendolari che quotidianamente devono attraversare anche la Campania per raggiungere e tornare da Roma. L’fa seguito alla riunione dello scorso 3 febbraio nel Comune del Beneventano, voluto da Tutolo e Agostinelli, dove i sindaci della zona della Valfortore avevano espresso le loro preoccupazioni e avanzato dueconcrete per la gestione dei lavori e la riduzione dei disagi per le rispettive popolazioni ormai esasperate.