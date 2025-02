Gqitalia.it - Gaia torna a Sanremo tra indecisioni d'amore e ritmi latini, quelli di Chiamo io, chiami tu

Leggi su Gqitalia.it

È stata la protagonista indiscussa dell’estate con la sua Sesso e Samba, oraGozzi è pronta are al Festival dicon il branoio,tu.Sono ormai passati quasi cinque anni da quando riuscì a vincere Amici.Dopo quell’esperienza arrivò subito il suo esordio all’Ariston con Cuore Amaro. Ora, dopo un’apparizione l’anno scorso nella serata delle cover accanto a Big Mama, l’artista Italo-brasiliana è pronta a gareggiare un’altra volta tra i big.La canzone in gara, scritta insieme a Davide Petrella e Stefano Tognini, racconta i dubbi che molto spesso caratterizzano una relazione: «A volte ci ritroviamo a essere molto schiavi dei nostri pensieri, della nostra testa e poco legati al nostro istinto. Questo è un augurio per uscire da questo limbo» ha raccontato.Per esempio, a me piace la musicaAmo il cibo di stradaStare nuda e nessuno che giudicaI capelli del mareAnche farmi del maleChe stupidaPer portarci all’interno di una riflessione più profonda,sceglie di raccontare libertà e autenticità.