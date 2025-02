Metropolitanmagazine.it - Gaia Gozzi e il fidanzato Daniele Dezi si sono lasciati?? Le sue strane parole

Leggi su Metropolitanmagazine.it

in passato ha sofferto per amore e a rivelarlo è stata proprio la cantautrice italo-brasiliana: “il dolore è un’esperienza universale. Ho sofferto anche nella vita privata: avevo una relazione e talvolta dimenticavo di cercare la mia felicità, smussavo troppo alcune parti di me”. Una storia d’amore importante della durata di 4 anni che la cantante ha vissuto con l’exClaudio, ma non è dato sapere come mai i due si sianoanche se proprio lei ha dichiarato: “se ami una persona la devi rispettare, lasciarla libera”. Qualche tempo dopoè tornata ad amare, alias Orang3, producer musicale di successo. A parlare di questa storia è stata proprionegli studi di Verissimo: “una persona che cerca di preservare molto la sua vita personale.