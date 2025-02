Lettera43.it - Gaia: età, fidanzato, genitori, Amici e X Factor

Artista di apertura della prima serata del Festival di Sanremo 2025,è alla seconda apparizione sul palco del Teatro Ariston. Nata in Emilia da madre brasiliana e padre italiana, ma poi cresciuta in Lombardia, ha partecipato sia a Xsia ad, che ha vinto nel 2020. Tanti i suoi singoli di successo, tra cui si ricordano soprattutto Chega e Coco Chanel, senza dimenticare la collaborazione con Tony Effe nel tormentone dell’estate 2024 Sesso e samba. Dopo il 19esimo posto del 2021, al Festival cercherà il successo con il brano Chiamo io chiami tu, primo in scaletta nell’appuntamento di debutto della manifestazione di martedì 11 febbraio.La carriera di: Xe i due album in studioin uno scatto sui social (Instagram).Gozzi, in arte semplicemente, è nata a Guastalla (Reggio Emilia) il 29 settembre 1997 da madre brasiliana e padre italiano.