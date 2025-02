Quotidiano.net - Gaia: dai talent show al palco di Sanremo 2025, passando per le hit estive

Roma, 10 febbraio– Classe 1997, italo-brasiliana, più di 1.7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify:, all’anagrafeGozzi, parteciperà alla 75esima edizione del Festival dicon la canzone ‘Chiamo io, chiami tu’. Già lo scorso anno era comparsa suldell’Ariston nella serata “cover”, al fianco della cantante in gara Big Mama e in compagnia di Sissi e La Nina con una reinterpretazione di ‘Lady Marmalade’. Ma aveva anche già partecipato tra i Big dinel 2021, con ‘Cuore Amaro’, classificandosi al 19esimo posto. Reduce di un’estate in vetta alle classifiche grazie al tormentone ‘Sesso e samba’, che l’ha vista duettare con il trapper Tony Effe (anche lui in gara al Festival della Canzone), ha promesso di portare sul“emozione e vibes” nell’intervista seguita alle prime prove con l’orchestra.