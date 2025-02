Iltempo.it - "Gaia come Mahmood": quella somiglianza che non sfugge...

Il Festival di Sanremo 2025 è iniziato da poche ora inche è la prima serata della 75esima edizione della più nota kermesse canora nazionale. La conduzione per quest'anno è affidata a Carlo Conti, dopo 4 anni di direzione artistica da parte di Amadeus e la sua uscita ufficiale dai palinsesti statali per iniziare un nuovo percorso di conduttore in casa Discovery. Conti, dal canto suo, ha deciso di impostare in modo inedito la conduzione della kermesse canora e di mettere al centro della scena solo la musica, lasciando da parte i monologhi e le polemiche. Proprio per questo, già a giudicare da questi primi istanti, la sua conduzione risulta più rapida del solito,molti utenti hanno stanno ironicamente segnalando su “X”. La prima serata si è aperta con un omaggio a Ezio Bosso da parte di Carlo Conti, che ha sottolineato l'importanza della musicaelemento centrale dell'evento.