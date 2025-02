Amica.it - Gaia a Sanremo 2025: «Il mio brano parla dell’indecisione»

(askanews) –è in gara al 75° Festival dicon ilChiamo io chiami tu. La canzone esplora quel limbo d’indecisione che ci blocca, quei dubbi che ci allontanano dal nostro istinto più profondo e primordiale. È una canzone molto leggera e ballabile ma con un sottotesto che, se ascoltata con attenzione, si coglie facilmente. «Sono molto felice del risultato e sono felice di portarla sul palco di. È unchedell’indecisione da cui vorrei uscire oggettivamente, quindi spero che sia anche un mantra positivo per questo festival», ha detto. GUARDA LE FOTO, Pinguini Tattici Nucleari, The Weeknd e le news musicali della settimana Per la serata delle cover,ha scelto di duettare con Toquinho nelLa voglia, la pazzia di Ornella Vanoni.