Gabbani in città per il firmacopie Nel ridotto l’incontro con il cantante

È partito il conto alla rovescia per ildell’ultimo album di Francesco, in programma al teatro degli Animosi dalle 14,30 alle 19,30 di sabato 22 febbraio. Un evento molto attesto da supporter, amici e conoscenti del cantautore carrarese che non incontra i suoi concittadini pubblicamente dal mega concerto del 9 settembre 2023 a Carrarafiere. Il concerto era stato voluto dal cantautore per festeggiare nella suanatale il suo quarantunesimo compleanno. All’evento intitolato ‘Finalmente a casa’ parteciparono circa 10mila persone arrivate da tutta Italia e da tutto il mondo. L’attesa è grande visto che supporter e amici non vedono Francesco in carne ed ossa da due anni: ed è già caccia al biglietto per farsi firmare il nuovo album per primi. Per questo già da ieri sono stati messi in prevendita i ticket per il disco al Mondadori Bookstore di via Roma.