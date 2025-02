Spettacolo.periodicodaily.com - “G COME GIAMAICA”, Bob Marley e la Rivoluzione del Reggae, Un Appuntamento Imperdibile a Milano il 19 febbraio

Dopo il grande successo dell’evento del mese scorso dedicato al compositore Ravi Shankar, alla musica e alla cultura indiana e allo yoga, torna Alfabeto di PARCO, la rassegna sugli artisti che hanno rivoluzionato il Novecento: il nuovo, in programma mercoledì 19presso PARCO, il Polillo ARt COntainer, aggregatore culturale situato in via Binda 30 (zona Barona), è “G”, ovvero “Bobe la” .Alfabeto di PARCO, Celebrazione della Musica CaraibicaLa musica caraibica, universalmente riconosciuta grazie a Bob, sarà protagonista del nuovo evento della rassegna “Alfabeto di PARCO”. Questa iniziativa celebra gli artisti che hanno segnato il Novecento. Il prossimo incontro si terrà mercoledì 19, presso il Polillo ARt COntainer di