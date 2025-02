Bergamonews.it - FWU in liquidazione: Federconsumatori a disposizione per tutelare i risparmiatori

La vicenda legata alla compagnia assicurativa FWU Life Insurance Lux SA entra in una nuova fase. Dopo mesi di incertezza, la società lussemburghese è stata posta incoatta, con il conseguente blocco dei riscatti e la sospensione dei pagamenti delle polizze.Una situazione che coinvolge circa 100milain Italia, per un valore stimato di 300 milioni di euro. AncheBergamo ha ricevuto chiamate da clienti preoccupati per la situazione. Nei giorni scorsi si è svolto l’incontro tra IVASS e le Associazioni dei Consumatori, tra cui, per fare chiarezza sulle tutele possibili per i cittadini coinvolti.Secondo quanto emerso, nei prossimi mesi il liquidatore nominato dovrà inviare agli assicurati una comunicazione sulle procedure da seguire per l’eventuale recupero delle somme dovute.