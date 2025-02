Ilrestodelcarlino.it - Furto in casa con la scusa del vaccino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una donna di 35 anni originaria di Martinsicuro è sotto processo davanti al tribunale di Ascoli per rispondere di unperpetrato nell’abitazione di una 78enne a San Benedetto. Il fatto oggetto del dibattimento nel quale la donna è difesa dall’avvocato Mario Ciafrè, risale alla fine del mese di febbraio 2021. Siamo in pieno periodo dell’emergenza Covid, particolare fondamentale per capire il ‘modus operandi’ degli autori del, uno mai identificato. Il racconto della vittima riferisce che quel giorno, a metà pomeriggio, una donna suonò al citofono chiedendo se avesse fatto ilanti Covid. A seguito della risposta affermativa, la stessa persona disse che era un’infermiera mandata da "una dottoressa del reparto Covid" per controllare se stesse bene. Una spiegazione che è sembrata convincente all’anziana sambenedettese che ha permesso alla donna di entrare in