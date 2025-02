Abruzzo24ore.tv - Furto da 3.600 euro in gioielleria a Cepagatti: arrestato 34enne ucraino con precedenti penali

Pescara - Uncon destrezza è stato compiuto lo scorso 18 dicembre 2024 presso la"Sarni Oro" all'interno del centro commerciale "Borgo degli Abruzzi" di. Un uomo, con il volto parzialmente nascosto da un cappellino, ha richiesto alla commessa di visionare due diverse tipologie di collanine in oro. Approfittando di un momento di distrazione, si è appropriato dei gioielli, del valore di circa 3.600, e si è allontanato rapidamente tra la clientela del centro commerciale. Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di, hanno portato all'identificazione e alla denuncia in stato di libertà del presunto autore del reato: un cittadinodi 34 anni, già noto alle forze dell'ordine per. Gli inquirenti hanno analizzato i filmati del sistema di videosorveglianza sia dellache del centro commerciale, raccogliendo elementi probatori che confermano la responsabilità dell'indagato nel