Furti a Colle Pretara e Coppito | residenti in allarme per ondata di crimini

L'Aquila - Una serie diha recentemente scosso le comunità di, suscitando preoccupazione tra i. In un episodio particolarmente inquietante, una donna, accompagnata dalle sue nipoti, ha sorpreso i ladri all'interno della sua abitazione. I malviventi, colti sul fatto, sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Questi eventi si inseriscono in un contesto più ampio diche hanno interessato diverse zone dell'Aquila e delle frazioni circostanti, tra cui Sassa e Preturo. Le modalità operative dei ladri variano, ma spesso si concentrano su abitazioni isolate o momenti in cui i proprietari sono assenti. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli e le pattuglie nelle aree più colpite, invitando la cittadinanza a segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta.