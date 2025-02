Tvplay.it - Fuori Koopmeiners, l’annuncio sconvolge il mondo Juve

Leggi su Tvplay.it

Laè impegnata in vista del match di Champions League contro la. Ma intanto esplode il caso relativo a.Questa sera si disputerà un match piuttosto delicato per ladi Thiago Motta. Il club bianconero affronterà il match di andata dei Playoff di Champions League contro il Psv Eindhoven e la formazione bianconera non può più sbagliare. Senza dubbio uno degli uomini più attesi è il centrocampista bianconero Teun, giocatore più pagato in estate.il(Lapresse) TvPlayLa società ha investito circa 60 milioni di euro per il suo cartellino e al momentonon ha ripagato le attese anzi per molti viene considerato un autentico flop. Anche nell’ultimo turno di campionato l’ex Atalanta è stato autore di un errore decisivo e il Como ha trovato anche grazie ad una sua disattenzione la rete del momentaneo pari.