Funzionalità renale | gli esami indispensabili per tenerla sotto controllo

I reni svolgono un ruolo essenziale nell’organismo, regolando l’equilibrio di liquidi, sali minerali e sostanze di scarto attraverso la filtrazione del sangue. Una loro disfunzione può rimanere a lungo asintomatica, rendendo fondamentale il monitoraggio periodico dellatramitespecifici.Mantenere i reni in salute significa prevenire patologie come insufficienza, calcoli e ipertensione, condizioni che possono avere ripercussioni significative sul benessere generale. Alcuni fattori, tra cui l’età, il diabete, l’ipertensione e uno stile di vita scorretto, possono aumentare il rischio di alterazioni renali, rendendo ancora più importante unregolare.Esistono diversi test utili per valutare lo stato di salute dei reni, dai comunidel sangue e delle urine a parametri più specifici come la velocità di filtrazione glomerulare.