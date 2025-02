Ilgiorno.it - Fuga di gas tossici in fabbrica: 4 operai finiscono in ospedale

Leggi su Ilgiorno.it

Hanno inalato vapori chimici, quattrodi età comporesa fra i 28 e i 56 anni sono finiti inieri mattina. È accaduto in un’azienda di via Bellini a Macherio, dove unadi vaporiha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi sanitari. L’allarme è scattato intorno alle 8.22, quando una sostanza chimica è fuoriuscita da un impianto all’interno dello stabilimento, diffondendosi nei locali di produzione. Quattro, a causa dell’inalazione dei vapori, hanno riportato sintomi di intossicazione e sono stati soccorsi dal personale AREU, che li ha trasportati inin codice giallo. Sul posto sono intervenute due autoambulanze in arrivo dagli ospedali San Gerardo di Monza e di Desio, oltre a un’auto medica. I vigili del fuoco sono intervenuti effettuando monitoraggi all’interno dell’azienda con strumentazione apposita per accertare l’esatta natura dei vaporie la loro provenienza, anche se per arrivare a stabilire una causa precisa dell’incidente occorrerà attendere ancora qualche giorno.