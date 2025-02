Latinatoday.it - Frode con i bonus del Governo per l'emergenza Covid | IL VIDEO

Leggi su Latinatoday.it

Una maxicon iedilizi è stata scoperta dalla guardia di finanza di Latina in collaborazione con le Fiamme gialle di Cassino. Sequestrati falsi crediti di imposta per 76 milioni.Sono 36 le società coinvolte, 87 le persone indagate in tutta Italia.