Romatoday.it - Frida Kahlo, la mostra al Museo Storico della Fanteria

Leggi su Romatoday.it

: through the lens of Nickolas Muray” è unache offre uno sguardo intimo e privato su, l’artista più prolifica, conosciuta e amata del Messico, attraverso l'obiettivo fotografico del suo amico e amante, Nickolas Muray. Lasarà visitabile al