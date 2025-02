Puntomagazine.it - Frattamaggiore e Crispano. Camorra: colpo al clan Pezzella, 20 misure cautelari

. Dei venti indagati, arrestati solo 17. Tre si sono resi irreperibili e sono attualmente ricercatiEseguita una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Destinatari della misura cautelare venti persone, di cui sedici tratte in arresto dalla Polizia di Stato e quattro dall’Arma dei Carabinieri.Tutte sono gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso nonché di tentata estorsione, estorsione, detenzione e porto di armi da fuoco, anchedestine.Ancora, sono gravemente indiziate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, detenzione a fine di spaccio di droga. Titti i delitti sono aggravati dal cosiddetto metodo mafioso e dalla finalità di agevolare ilcamorristico “” o un’articolazione dello stesso, attivo nei comuni die territori limitrofi.