Frane ok al progetto esecutivo per sistemare diverse strade

La giunta di Bertinoro, nella seduta del 29 gennaio, ha approvato una serie di atti indispensabili per la ricostruzione del territorio colpito dall’alluvione nel maggio 2023. In particolare si tratta dei progetti esecutivi per gli interventi su via Bidignano, via Fontanaccia e via Tombetta (per un importo di 135mila euro), via Carducci e via Molino Bratti 105mila euro), via Saffi e Largo Cairoli (75mila euro). Si tratta di lavori pere dissesti, finanziati dall’ordinanza numero 13 della struttura commissariale straordinaria per la ricostruzione. "L’approvazione delrappresenta un passo fondamentale che ci permetterà di procedere con l’affidamento dei lavori – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Filippo Scogli, nel frattempo candidato a sindaco –. Puntiamo ad avviare l’iter entro l’estate.