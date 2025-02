Dayitalianews.com - Francia, tifosi armati irrompono negli spogliatoi all’intervallo: i calciatori fuggono tuffandosi nella Senna

Lo scorso fine settimana, durante un incontro del campionato under 20 tra Dammarie-les-Lys e Meaux in, si è verificato un episodio di violenza inaudita. Durante l’intervallo, si è scatenato il caos: un gruppo di individui non identificati ha fatto irruzione senza alcun preavviso, armato di mazze e bastoni da baseball. Raggiunti gli, hanno sfondato la porta con la forza per assalire i giocatori del Meaux. In preda al panico, alcuninon hanno visto un’altra via di fuga se non quella di tuffarsipur non sapendo nuotare, venendo poi recuperati dalle forze dell’ordine. Ne è scaturita una rissa feroce, durante la quale un giovane è stato accoltellato. “Sembrava volessero ucciderci”, ha raccontato Jean-Luc Larret, presidente del club di Meaux, descrivendo i drammatici momenti vissuti domenica 9 febbraio su un campo di periferia in