Quotidiano.net - Francesco Gabbani e l’autotune: “Andrebbe tolto, ma molti smetterebbero di cantare”

è uno dei pochi Big in gara al Festival di Sanremo 2025 ad aver già vissuto la gioia della vittoria. E non solo una volta. Nel 2016, infatti,ha vinto fra le Nuove Proposte con il brano ‘Amen’, mentre l’anno successivo ha trionfato al Festival di Sanremo fra i Big con l’iconica ‘Occidentali’s karma’ e “la scimmia nuda che balla”. Il 42enne cantautore carrarino mancava dal Teatro Ariston da diversi anni e ora torna con il brano ‘Viva la vita’. Una canzone che prosegue nel solco ottimista e quasi un po’ “filosofico” tipico proprio di. Italian singerperforms on stage during the traditional May Day Concert at San Giovanni Square, in Rome, Italy, 01 May 2023.ANSA/GIUSEPPE LAMI Recentemente il cantautore di Carrara è entrato nel merito della spinosissima questione “Autotune sì o autotune no”? Un tema ormai dibattuto quasi quotidianamente tanto dagli addetti ai lavori del mondo musicale quanto dal pubblico.