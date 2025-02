Metropolitanmagazine.it - Francesco Gabbani è in gara a Sanremo con “Viva la vita”, ecco il testo del brano in gara

Dopo la vittoria nel 2017 e il ritorno nel 2020,torna sul palco dell’Ariston con una nuova canzone. “la” aildelin. Si è detto contento della canzone, come rivelato a Sorrisi e Canzoni: “La canzone è nata da sensazioni e spunti che erano rimasti nel cassetto. Alla scrittura delho collaborato con Pacifico, è stato molto bello”.“la”, ildelindiMa non lo vedi?E non conta se non ci crediChe siamo un momentoTra sempre e mai piùCome una poesiaDentro l’eternità per una botta e viaSarà che una bugiaDice la verità più della veritàMa com’è limpidaCom’è domenicalacosì com’èlaquestacheÈ solo un attimoUn lungo attimolafinché ce n’èlaquestacheÈ solo un battitoUn lungo battitoA darsi il cambioAd aiutarsiA consumarsi al ventoAssomigliarsiPelle e ossaStesso fuoco dentroInsieme due paralisi faranno un movimentoInsieme non si perderanno maiE dimmi una bugiaLa mezza verità, che tanto poi si sa.