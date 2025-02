Quotidiano.net - Francesca Valiani: chi è la moglie di Jovanotti e madre della figlia Teresa

Sanremo, 11 febbraio 2025 – Lorenzo ‘’ Cherubini è il super ospiteserata inaugurale di martedì 11 febbraio del Festival di Sanremo 2025. L’artista, tornato in pista con il disco ‘Il corpo umano’, dopo l’infortunio che l’ha tenuto per un po’ lontano dalle scene, è pronto a dedicarsi anche alla musica live e partirà – per questo – proprio da Sanremo. Dagli anni ’90 il cantante di ‘Penso Positivo’ e ‘L’ombelico del mondo’ è legato sentimentalmente a, fotografa toscana: scopriamo qualcosa in più su di lei e sull’amore tormentato ma longevo con. Chi èNata l'11 giugno 1969 a Cortona, in provincia di Arezzo,è cresciuta proprio in questa città. Sono state le comuni radici toscane ad aver giocato un ruolo significativo nell’unione tra lei e il cantante.