Velvetgossip.it - Francesca Pascale racconta la sua nuova vita da single e le sorprese dell’amore in tv

Leggi su Velvetgossip.it

, conosciuta per il suo legame con Silvio Berlusconi e per il matrimonio con Paola Turci, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulladadurante un’intervista con Nina Palmieri nel programma “Le Iene” su Italia1. A 39 anni,sta vivendo una fase di grande cambiamento, descrivendo la suacondizione come sorprendentemente bella e liberatoria.Lasentimentale diDurante l’intervista,ha rivelato aspetti interessanti della suaamorosa. Ha affermato che le donne che l’hanno attratta nel corso degli anni sono state principalmente eterosessuali. “Tutte le donne con cui io sono stata si dichiaravano etero”, ha dichiarato, aggiungendo con un sorriso: “Mi corteggiano tante donne, eterosessuali. A me piacciono le etero”.