Metropolitanmagazine.it - Francesca, chi è la misteriosa fidanzata di Achille Lauro, da 10 anni: “Stare insieme non è facile”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

e lasono stati beccati dai fotografi qualche anno fa e successivamente pubblicati su alcune riviste di gossip. Nonostante la riservatezza però, è stato in alcune occasioni proprio lo stessoa rivelare alcuni dettagli del suo rapporto con la, anche se di lei si sa ben poco, il cantante ha infatti raccontato varie volte nelle interviste di dare moltissima importanza all’amore nella sua vita, di essere felicemente fidanzato e di preferire le relazioni durature e mature alla superficialità, ma soprattutto di credere nei sentimenti che portano a voler costruire qualcosa e ad avere progetti in comune. La coppia non mostra molti particolari della loro relazione, tranne che per qualche occasione. Come ad esempio quando i due furono fotografatidurante una passeggiata sulle spiagge di Sabaudia per festeggiare il compleanno del rapper.