Noinotizie.it - Francavilla Fontana: tredicenne salvato dai carabinieri Nei giorni scorsi

Non diamo notizie di suicidi né di tentati suicidi. Ci sono delle eccezioni. Come questa. Di seguito un comunicato diffuso dai:Con prontezza e professionalità e con grande sentimento di solidarietà umana, idisono riusciti a evitare un tentativo di suicidio. È quanto accaduto neiquando unfrancavillese, dopo aver chiuso a chiave la porta della propria cameretta, si è seduto sul davanzale della finestra, al terzo piano di un condominio, manifestando l’intento di volersi gettare nel vuoto.Una pattuglia della locale Compagnia– Aliquota Radiomobile, informata di quanto stava accadendo, si è velocemente recata presso l’abitazione. Appena giunti, i duesono immediatamente saliti al terzo piano, iniziando ad instaurare un dialogo con il giovanissimo per convincerlo a desistere dal suo intento.