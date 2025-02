Biccy.it - Francamente sull’inno di Mameli: “Dire fratelli d’Italia non è inclusivo”

in questi giorni ha cantato l’inno didurante la finale di Coppa Italia di volley femminile, ma prima di accettare questo incarico ci ha pensato a lungo. Lo ha raccontato lei sui social, sostenendo che intonare “” non è granchédato che è un plurale maschile.“Quando mi è stato proposto di cantare l’innodurante una manifestazione sportiva mi sono detta che l’inno comincia con ‘’. La prima cosa a cui ho pensato è stata: ‘accetto, ma cambio il testo per renderlo più’, ma poi ho scoperto che cambiarlo sarebbe stato vilipendio alla bandiera”, ha dichiarato. E cosìsi è trovata di fronte a una scelta: accettare di cantarlo con il testo originale o rifiutare. “Avevo due scelte: la prima era semplicemente quella di rifiutare, la seconda era l’opportunità di prendere uno spazio e cantare l’inno, che sì ha un linguaggio non, ma farlo da donna queer e vestendo determinati colori per dare un messaggio molto chiaro”.