Padovaoggi.it - Frana di Rovolon: da fine marzo via ai lavori per la messa in sicurezza del tratto della Castigliola

Leggi su Padovaoggi.it

Trecentotrentamila euro per mettere inidrogeologica il versanteto ae per la tutelaviabilità locale: è lo stanziamento del Consiglio provinciale per risolvere la situazione provocata dallasulla strada provinciale SP 77 “Costigliola”, nel Comune all’interno.