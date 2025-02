Ilgiorno.it - “Fotogrammi di umanità“. La lunga maratona del cinema

La stagione Humanity del Teatro Sociale di Como porta sul palco unadedicata al. Sabato 22 febbraio, dalle 18 fino a notte fonda, è in programma “di“, in collaborazione con Circolo Arci Xanadù. Con un appuntamento anche per le famiglie, alle 15, con il film pietra miliare dell’animazione giapponese, “Nausicaä della Valle del vento“ di Hayao Miyazaki. Una parabola ecologista tra fantasy e fantascienza. Lainizierà alle 18 con la possibilità di acquistare il biglietto per l’intera serata o scegliere solo alcuni film. Si parte con “Grazie ragazzi“ di Riccardo Milani, con Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Giorgio Montanini (2023): commedia con intento sociale, che ha vinto un premio ai Nastri d’Argento. Si passa poi a “Her (Lei)“ di Spike Jonze in cui Joaquin Phoenix interpreta un uomo che si innamora della voce di un computer.