Sport.quotidiano.net - Fossombrone Pagliari: "Un colpo vincente"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Siamo partiti benissimo" – spiega l’allenatore delMichele Fucili – andando in vantaggio (gol di Amerighi al 3’) e creando tutti i presupposti per raddoppiare. Chiaramente l’episodio del rigore ed espulsione per fallo di mano non concesso, evidente anche dalle telecamere, che poteva chiudere l’incontro ha condizionato il risultato. Poi invece dal possibile due a zero ci siamo ritrovati ad inseguire e qui mi è piaciuto molto lo spirito, l’organizzazione e la voglia di andare a riprenderci un risultato che strameritavamo. Ogni partita fa storia a sé e questa pur rammaricandoci sugli episodi è stata positiva sotto ogni punto di vista. Dobbiamo continuare così senza alibi ma allenarci bene e con l’ambizione di voler migliorare sempre. "Abbiamo iniziato molto bene la partita" – conferma il direttore generale Marco Meschini – andando in vantaggio con merito e creando diverse situazioni per raddoppiare ma siamo stati poco fortunati, c’è da considerare anche che non ci è stato assegnato un netto calcio di rigore con annessa espulsione del difensore che sulla linea della porta con una mano ha ‘parato’ il tiro di Casolla destinato a rete.