Sport.quotidiano.net - Fortitudo tra dubbi e speranze. L’Aquila deve tornare a correre

Il rammarico per la sconfitta, l’amarezza per essere rimasti in partita nonostante tutto, ma anche la consapevolezza che la strada da qui, al termine della stagione è ancora lunga. Il ritorno dellasotto le Due Torri dopo la trasferta di Brindisi è un mix di emozioni che lasciano un po’ di amarezza per la battuta d’arresto, ma anche la consapevolezza che con ancora dodici giornate da qui è al termine della stagione regolare tutto può ancora succedere anche se con sei lunghezze da recuperare sulla coppia di testa Udine-Rimini, Matteo Fantinelli e compagni non possano più sbagliare. La giornata 26 del calendario di A2, che ha registrato il ko di Udine a Forlì, con i friulani raggiunti in testa da Rimini rappresenta un’occasione persa per lache manca l’opportunità di avvicinarsi a -4 dalla testa.