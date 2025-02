Thesocialpost.it - Forte scossa di terremoto nella notte: persone in strada, tanta paura

a causa di diverse scosse di, la piùdelle quali con magnitudo 5.2, che hanno fatto tremare ancora una volta l’isola greca di Santorini e la vicina Amorgos. Lo riferisce l’Istituto di geodinamica dell’Osservatorio di Atene.Leggi anche: Angelina Mango, perché non sarà a Sanremo. Carlo Conti: “Un momento di riflessione personale”Lapiù, di magnitudo 5.2, si è verificata alle 21:16 italiane del 10 febbraio. Epicentro in mare, in un tratto di mare a sud dell’isola di Amorgos e circa 37 km a nord-est di Santorini, l‘isola vulcanica tra le destinazioni turistiche più famose del Paese. Il sisma è stato avvertito in maniera molto nitida fino ad Atene, a più di 200 km dall’epicentro, e non ha causato per fortuna danni o feriti.Soltanto qualche ora dopo è stata registrata una nuovadi magnitudo 5, seguita nel giro di circa 10 minuti da altre due scosse di magnitudo 4.