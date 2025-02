Laspunta.it - Formia, 6597: germogli sotto la neve. Il libro di Alice Pescarollo presentato alla sala Ribaud

Parlare ai giovani, attraverso i giovani. È, 17 anni, autrice della”, la protagonista del ciclo di incontri letterari promosso dal Sistema Bibliotecario “Sud Pontino” per celebrare la Giornata della Memoria. Cinque appuntamenti, che hanno preso il via lo scorso 5 febbraio e continueranno fino al 15 febbraio per parlare di Shoah nel segno della letteratura “young adult”. I comuni di Gaeta, Fondi,, Lenola e Castelforte ospiteranno la giovanissima scrittrice di Monterotondo, protagonista di una coinvolgente esperienza educativa che contribuirà a promuovere la lettura tra i ragazzi sensibilizzandoli sul tema dell’Olocausto attraverso il linguaggio eterno dell’amore. Per il Comune di, capofila del Sistema Bibliotecario “Sud Pontino”, è la prosecuzione di un percorso iniziato nel 2024 con la prima edizione dello “YAL– Festival della Letteratura Young Adult”, la fortunata rassegna di letteratura per teen-ager che ha portato in città autori importanti e coinvolto le scuole in percorsi laboratoriali per la conoscenza del mondo editoriale e la scoperta delle attività che sono dietro la nascita di uno di un fumetto.