Formazioni ufficiali Inter Primavera Lille | le scelte di Zanchetta per i sedicesimi di finale di Youth League

di Redazione: ledie di Pichot per ididiSono state rese note lecon le quali stanno per scendere in campo. La sfida che avrà inizio alle ore 16 sarà valevole per ididi. I nerazzurri avevano chiuso la prima parte della competizione in testa alla classifica generale del maxi-girone, frutto di un cammino strepitoso fatto di 6 vittorie su 6 partite. La sfida di oggi sarà ad eliminazione diretta. Di seguito ledei due tecnici,e Pichot.(4-3-3): Calligaris; Della Mora, Re Cecconi, Alexiou, Cocchi; Venturini,, Topalovic; De Pieri, Spinaccé, Mosconi. A disposizione: Zamarian, Garonetti, Maye, Cerpelletti, Berenbruch, Vukoje, Lavelli, Romano, PinottiAllenatore: