Forlì si candida a diventare capitale italiana della cultura 2028

, 11 febbraio 2025 -potrebbe essere la. È questo, infatti, il progetto al quale sta lavorando già da qualche mese l’amministrazione comunale, e che è stato anticipato dallo stesso sindaco Gian Luca Zattini al Ministro, Alessandro Giuli, in occasione dell’incontro svoltosi a Roma il 15 gennaio scorso. A darne l’annuncio ufficiale alla città è nuovamente il Sindaco, nel corso di un’informativa resa martedì pomeriggio in consiglio comunale. “Nel corso di questi mesi – ha spiegato il Sindaco – abbiamo sondato con alcune società specializzate la fattibilitàtura. Per la serietà e delicatezza che contraddistinguono la proposta, abbiamo agito con il massimo riserbo, portando all’attenzione del Ministro Giuli la volontà di lavorare a un dossier che metta in evidenza le ricchezze e le unicitàli del nostro territorio.