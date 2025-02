Ilgiorno.it - Fondazione Giuditta Pasta, l’indagine sulla contabile infedele è nata dalla denuncia del presidente

Saronno (Varese) – Viaggi e spese personali: così ladella, che gestisce l’omonimo teatro cittadino, avrebbe utilizzato i fondi sottratti alle casse dell’ente culturale finanziato anche dall’Amministrazione comunale. Secondo quanto ricostruitoGuardia di Finanza la donna avrebbe sottratto 440mila euro “nascosti” con escamotage di bilancio che le avrebbero permesso di sottrarre denaro per 6 anni. La notizia è stata un fulmine a ciel sereno per l’intera città dove l’istituzione teatro è molto amata anche se da sempre al centro di scontri e confronti per i costi di gestione e mantenimento della sala di via Primo maggio. L’ultimo capitolo della vicenda è iniziato l’ottobre scorso quando ildellaavrebbe sportoalla procura di Busto Arsizio che ha incaricato la Finanza di effettuare gli accertamenti del caso.