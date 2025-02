Secoloditalia.it - Foibe, infame atto di terrore: bomba nel Giardino del Ricordo in Lunigiana. FdI: Individuare i responsabili

Undi terrorismo bello e buono. Come può definirsi l’attentato dinamitardo la scorsa notte, tra il 10 2 l’11 febbraio all’interno deldeldi Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara? E’ lo spazio verde dedicato alle vittime delle. Un ordigno artigianale è stato collocato e fesplodere e un boato si è levato provocando sdegno negli abitanti del paese della. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Al momento non sono note rivendicazioni del gesto., lain un luogo simboloUn luogo simbolo della memoria delle vittime delleoltraggiato da un “vile, che ha mirato a distruggere un sito dedicato alla commemorazione di una tragedia storica: non può che suscitare indignazione”. E’ sconcertato l’eurodeputato di FdI Francesco Torselli.