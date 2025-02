Ilrestodelcarlino.it - Foibe, il Comune: parco intitolato ai Martiri

Nel Giorno del Ricordo abbiamo reso omaggio alle vittime dellee a tutti coloro che subirono la tragedia dell’Esodo giuliano-dalmata ed istriano. Una pagina dolorosa della nostra storia, per troppo tempo dimenticata. Ricordare è un dovere di verità e di giustizia, per onorare chi ha sofferto e per trasmettere questa memoria alle nuove generazioni. L’Italia e Senigallia non dimentica". Lo afferma Massimo Bello, presidente del Consiglio comunale, che ieri mattina al sacrario dei caduti di Senigallia, insieme al vice sindaco Riccardo Pizzi e all’assessore ai servizi sociali e alle pari opportunità Cinzia Petetta, ha preso parte alla commemorazione del Giorno del Ricordo. L’iniziativa ieri mattina, in piazza Garibaldi al Monumento ai Caduti, con la deposizione di una corona di allora alla presenza delle Forze dell’Ordine e dei rappresentanti delle Associazioni d’Arma e Combattentistiche della città.