Terzotemponapoli.com - Floro Flores: “Il Napoli sta lottando per qualcosa di importante”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Antonio, ex attaccante del, è intervenuto aMagazine Live, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito le sue parole:“Il 3-5-2 contro la Lazio ci può stare, non mi meraviglierei se dovesse succedere. Ci sono le carte in regola per poterlo fare. Credo che l’obiettivo Champions è il minimo, era quello dell’inizio anno. Oggi ilstaperdie bisogna andare step by step. Non lo chiamerei passo falso, ma si tratta solo di uno sgambetto. Se dovesse venire la vittoria con la Lazio, sarebbe. Sarebbe più pesante un pari o una sconfitta.