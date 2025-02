Fiumicino, finanzieri tra i banchi per una lezione di legalità

Leggi su Ilfaroonline.it

,11 febbraio- Si è svolto ieri mattina, presso l’Istituto Paolo Baffi di, un incontro tra gli studenti e i rappresentanti della Guardia di Finanza, con una dimostrazione sul campo delle unità cinofile del corpo. L’evento si inserisce in un percorso formativo volto a rafforzare il rapporto tra i giovani e le Forze dell’ordine, promuovendo la consapevolezza e il rispetto della.All’iniziativa hanno preso parte la Dirigente scolastica Marzia Canali, il Tenente della Guardia di Finanza diSimona Speranzoso, oltre al Sindaco diMario Baccini e alla Consigliera comunale Federica Cerulli, intervenuti per i saluti istituzionali. Il programma dell’incontro ha trattato temi di grande attualità e rilevanza sociale, come lafinanziaria, il contrasto alle frodi economiche e la lotta alle sostanze stupefacenti, offrendo agli studenti una panoramica chiara e concreta delle attività svolte quotidianamente dal corpo della Guardia di Finanza.