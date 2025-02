Cataniatoday.it - Fisco, si allungano i tempi su concordato biennale e rottamazione quater

Leggi su Cataniatoday.it

La maggioranza si muove sul dossier. Dal Senato sono in arrivo novità per i contribuenti. Potrebbe infatti riaprirsi la possibilità di usufruire delladelle cartelle per i contribuenti che avevano già aderito ma che poi sono decaduti per non aver pagato regolarmente le.