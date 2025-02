Liberoquotidiano.it - Fisco: Caradonna (Commercialisti Milano), "bene una nuova rottamazione con tempi più lunghi"

L'osservatorio dell'Ordine dei Dottorie degli Esperti Contabili diha effettuato una ricerca su un campione di più di 43.000 aziende in tutta Italia. Dai dati è emerso che oltre il 42% delle aziende ha registrato, nel 2023, un incremento del debito fiscale che supera il 32%. Una percentuale che è il risultato delle difficoltà incontrate dalle PMI a causa delle molte emergenze registrate negli ultimi anni che hanno messo in difficoltà soprattutto le famiglie e le micro e piccole imprese. “Per questo penso che la proposta di una, condi pagamento più ampi rispetto alle precedenti versioni - dichiara MarcellaPresidente dell'Ordine dei Dottorie degli Esperti Contabili di- possa costituire un'alternativa per supportare queste realtà e consentire una ripresa che sarebbe molto più complessa con la zavorra di un alto debito fiscale”.