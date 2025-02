Anteprima24.it - Fisciano, tentato furto in una tabaccheria: arrestato irpino

Tempo di lettura: < 1 minutoNella trascorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno, in flagranza di reato, per "", un 17enne della provincia di Avellino.I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali, hanno sorpreso l'indagato mentre tentava di forzare la porta di ingresso di unadi. L'è stato tradotto presso il Centro di Prima Accoglienza di Napoli e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per i Minorenni.