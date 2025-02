Lanazione.it - Firenze, voci e suoni dalla Corea del Sud al cinema la Compagnia

, 11 febbraio 2025– Una donna con un microfono dorato e cuffie gialle, immersa in un’atmosfera vivace e colorata tra fiori e farfalle, immagini tipiche della primavera indel Sud, che ne simboleggiano la fusione tra tradizione e innovazione, elementi chiave delno contemporaneo, sono i protagonisti del manifesto della 23esima edizione del Florence Korea Film Fest, il più importante festival italiano dedicato al meglio dellatografia sudna, da oggi svelato sui social della manifestazione che si terrà adal 20 al 29 marzo alLadi. “Un viaggio non solo visivo ma anche sonoro è quello che si prospetta per la nuova edizione del festival - spiega Riccardo Gelli, ideatore e direttore del festival - e descrive il nuovo manifesto, da oggi visibile sui social della manifestazione come un'immagine evocativa che celebra l'unione tra, musica e cultura visivana, con un tocco di eleganza e modernità.