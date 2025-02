Lanazione.it - Firenze, ingresso gratuito al Museo Zeffirelli nel giorno del compleanno del Maestro

, 11 febbraio 2025 - Appuntamento mercoledì 12 febbraio, in occasione del 103esimo anniversario dalla nascita delFranco, i residenti della Città Metropolitana diavranno l’opportunità di visitare gratuitamente ildella Fondazione FrancoOnlus. Per accedere, basterà presentare un documento che attesti la residenza. Il, ospitato in piazza San5, offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva ancora più coinvolgente. Sarà infatti possibile scaricare gratuitamente l’app, che, attraverso la realtà aumentata, darà accesso a preziosi materiali d’archivio inediti: bozzetti, disegni, audiovisivi, oggetti e fotografie di scena. Inquadrando con il proprio smartphone le 10 opere selezionate lungo il percorso espositivo, si potrà scoprire il genio visionario di Francoin una nuova luce.