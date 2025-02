Lanazione.it - Firenze, il primo anniversario della morte di Beppe Matulli

, 11 febbraio 2025 - L’Istituto Storico ToscanoResistenza e dell’Età contemporanea ricorda il suo presidente,, nelannunciando il riordino e l’inventariazione del suo archivio. Sono stati Daniela, Giovanni e Simone- figli del politico che ha servito il Paese e le istituzioni in molteplici ruoli - a consegnare in deposito i documenti del padre che, anche attraverso le agende quotidiane, raccontano da un punto di vista personale alcuni decenni decisivistoria diToscana e del Paese, tra la fine del Novecento e gli anni Duemila. “In un tempo come quello che viviamo, dove sembra contare soltanto il qui e l’adesso, la lezione di servizio alle istituzioni e alla politica di, credente coerente con l’impegno sociale, è assolutamente attuale e costituisce un contributo prezioso per offrire una visione al futuro”, sottolinea il presidente dell’Istituto, Vannino Chiti.